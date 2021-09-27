Чебан: Приглашаем на работу в Кишинёв учителей, уволившихся из-за обязательного тестирования на COVID-19 за свой счёт

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Педагоги из различных районов Молдовы, которые написали заявление об увольнении из-за того, что вынуждены каждые две недели оплачивать из собственного кармана тестирование на COVID-19, могут приехать работать в Кишинёв. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, подчеркнув, что в столице тестирование учителей остаётся бесплатным.

– Уважаемые учителя, если вы уволились, то знайте, что нам в столице вы очень нужны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Кишинёве, и если у вас есть желание, то мы готовы принять вас в столичную систему образования. Я распорядился рассматривать такие запросы в приоритетном порядке. Более того, эти люди должны пользоваться теми же услугами, что и молодые специалисты в данной области, которые получают ежемесячно по 1000 леев на аренду квартиры, – добавил градоначальник.

Ион Чебан также рассказал, что в настоящее время проводится тендер на закупку партии тестов для продолжения бесплатного тестирования тех учителей, которые ещё не прошли вакцинацию.

– Это приоритет для муниципальных властей, и мы приложим все усилия, чтобы улучшить как процесс вакцинации, так и процесс тестирования. Важно, что в Кишинёве мы добились коллективного иммунитета среди учителей – более 95% вакцинированных, что соответствует всем протоколам ВОЗ. Это позволяет обеспечить безопасный учебный процесс, – подчеркнул генпримар.

Также муниципалитет направил письмо в Министерство образования для пересмотра моделей работы школ в Кишинёве, где самый высокий уровень вакцинации учителей, чтобы учащиеся 1-4 классов и выпускники могли учиться с физическим присутствием в школе.

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