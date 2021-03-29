Чебан – преторам: За неустранённые огрехи в осуществлённых проектах будете отвечать вы

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Все несоответствия, которые были выявлены в проектах, осуществленных в Кишиневе в прошлом году, должны быть устранены в короткие сроки. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что, вне зависимости от исполнителя проекта, ответственность за его качественное исполнение в конечном итоге лежит на преторе сектора, в котором был осуществлен проект.

– У нас были установлены определенные сроки на устранение недоработок. Понимаю, что до сих пор были неблагоприятные погодные условия, но сейчас погода налаживается, и все несоответствия должны быть устранены максимум до середины апреля. Если это не будет сделано, то преторы ответят и даже понесут расходы. Напоминаю преторам: вы являетесь представителем исполнительной власти в секторе и вы должны осуществлять контроль за всем, что делается, – подчеркнул Чебан.

Также генеральный примар распорядился составить “черный список” подрядчиков, регулярно допускающих ошибки и не исправляющих их, и не допускать их к работе по новым проектам.

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