Чебан – преторам и главам управлений: Ходите по городу, из кабинетов проблемы не видны

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Генеральный примар Ион Чебан потребовал от преторов и руководителей муниципальных управлений большей ответственности и внимания к выполняемой ими работе.

Градоначальник отметил, что сам ежедневно осматривает сектора столицы, в том числе и по выходным.

– Ответственные лица должны инспектировать каждую улицу, тротуар, строение, парк, сквер, двор, подземный переход, чтобы за ночь не появлялись заборы или стройплощадки. Более того, я просил об оперативном реагировании на каждую отдельную ситуацию для устранения всех несоответствий. Из кабинета проблемы не видны, – отметил Чебан.

По его словам, многие проблемы не решались годами, и для их решения нужны не деньги, а ответственность, внимание и работа. В то же время градоначальник попросил преторов закончить проекты, начатые в столице в прошлом году.

– Все проекты должны быть завершены, а обнаруженные проблемы – устранены. Те, кто не справится с поставленными задачами, будут уволены. Муниципалитет вложил миллионы леев в каждый проект, и я не допущу, чтобы работы были выполнены некачественно, а общественное имущество испорчено, – подчеркнул Ион Чебан.

Градоначальник считает, что жители Кишинёва являются настоящими критиками, они называют вещи своими именами и указывают на ту или иную проблему. Он призвал граждан и дальше уведомлять местную власть по каждому проблемному случаю в отдельности.

Кроме того, в нынешнем году муниципалитет инициирует множество крупных проектов во всех секторах столицы.

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