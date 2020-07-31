Чебан: Претор Ботаники может быть уволен, если не будут исправлены нарушения, обнаруженные в парке «Долина роз»

Чебан: Претор Ботаники может быть уволен, если не будут исправлены нарушения, обнаруженные в парке «Долина роз»

Генеральный примар Ион Чебан выразил свое возмущение в связи с увиденным в столичном парке «Долина роз» в секторе Ботаника. Так, в ходе неожиданного визита в парк градоначальник обнаружил множество нарушений, таких как появление киосков без разрешительных документов, капитальное строительство, а также предоставление запрещенных сейчас услуг – батуты и машинки для детей.

– Подобное не пройдет. В «Долине роз» останутся 11 киосков на расстоянии друг от друга, остальные будут эвакуированы. Капитальные конструкции будут демонтированы. Крайний срок – воскресенье. Если это не сделают, в понедельник будет уволен претор, а также все причастные к этому лица, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава столицы также отметил, что мусор в парках убирают вовремя, а те, кто совершают беспорядок, будут оштрафованы. Панно с указанием штрафов будут установлены в парках.

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