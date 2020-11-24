Чебан: Предпринимаются попытки хищения муниципального имущества

Чебан: Предпринимаются попытки хищения муниципального имущества

Как рассказал градоначальник, речь идет о временном сооружении в центре Кишинева, не используемом уже много лет. Оно расположено рядом с Академией экономического образования Молдовы.

Так, недавно это импровизированное здание, находящееся на муниципальной земле, было зарегистрировано в кадастре как частная собственность. В связи с этим примария оспорит в суде и в правоохранительных органах не только документы, послужившие основанием для регистрации права собственности, но и способ их оформления.

– Кое-кто имеет свои планы на участок, на котором можно обустроить общественную парковку. Мы пойдем до конца согласно всем юридическим процедурам, – заверил Ион Чебан. 

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