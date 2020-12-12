Чебан: Предприятие “Apă-Canal Chişinău” будет модернизировано

0

Сегодня крупнейшему поставщику питьевой воды в Кишинёве исполняется 128 лет со дня основания.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил весь коллектив данного учреждения с этой датой и поблагодарил их за ежедневную работу.

Предприятие “Apă-Canal Chişinău” жизненно важно для сотен тысяч людей, для жителей столицы и других 35 населённых пунктов, которых оно обеспечивает водой. Для улучшения механизма подачи питьевой воды мы намерены модернизировать учреждение и реализовать ряд проектов, – рассказал градоначальник.

Нынешняя централизованная система водоснабжения Кишинёва была основана 12 декабря 1892 года. Проект был реализован известным архитектором Александром Бернардацци.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.