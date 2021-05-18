Чебан предложит партиям подписать предвыборное обязательство о развитии населенных пунктов Молдовы

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Усиление финансовой автономии местных публичных властей за счет увеличения их доходов, финансовая поддержка сотрудников местных публичных органов, а также обеспечение других возможностей для развития населенных пунктов страны. С такими предложениями намерен обратиться генпримар Кишинева Ион Чебан к участвующим в выборах политическим партиям. Он отметил, что это самые актуальные запросы, долгие годы поступавшие от примаров страны.

В частности, партиям будет предложено взять на себя публичное обязательство и подписать акт, подтверждающий, что, если они пройдут в парламент, то поддержат предложения примаров и проголосуют за них до конца нынешнего года.

– Я не хочу обещаний, – я хочу, чтобы политики не только просили голоса граждан, но также брали на себя ответственность и некоторые обязательства, которые помогут нам правильно и справедливо развивать наши населенные пункты, – подчеркнул градоначальник.

Будучи вице-президентом CALM (Конгресс местных властей Молдовы) и президентом Делегации Республики Молдова в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, Ион Чебан представил предложение руководству CALM, которому предстоит его обсудить.

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