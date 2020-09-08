Чебан предложил проводить культурные мероприятия под мостом на Телецентре

Чебан предложил проводить культурные мероприятия под мостом на Телецентре

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан предлагает организовывать тематические ярмарки или различные культурные мероприятия в определенные дни под мостом в микрорайоне Телецентр.

– Сегодня я посетил это место, где завершаются работы по нанесению настенной живописи. В середине сентября мы планируем открыть площадку, включающую элементы туристического бренда Республики Молдова – «Древо жизни». В настоящее время ведутся работы по установке осветительных приборов и камер видеонаблюдения, – сказал Чебан.

Напомним, что инициатива по нанесению росписи на стены под мостом на Телецентре является частью национальной кампании #NeamPornit и представляет собой уникальный проект – туристическую концепцию, прославляющую местные традиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md