Чебан предложил проводить культурные мероприятия под мостом на Телецентре

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан предлагает организовывать тематические ярмарки или различные культурные мероприятия в определенные дни под мостом в микрорайоне Телецентр.

– Сегодня я посетил это место, где завершаются работы по нанесению настенной живописи. В середине сентября мы планируем открыть площадку, включающую элементы туристического бренда Республики Молдова – «Древо жизни». В настоящее время ведутся работы по установке осветительных приборов и камер видеонаблюдения, – сказал Чебан.

Напомним, что инициатива по нанесению росписи на стены под мостом на Телецентре является частью национальной кампании #NeamPornit и представляет собой уникальный проект – туристическую концепцию, прославляющую местные традиции.

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