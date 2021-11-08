Чебан предложил правительству солидарно со школьниками отработать продлённые каникулы

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В связи с тем, что правительство и Министерство образования не представили чёткого объяснения, почему дети пропустили неделю в школе, генеральный примар Ион Чебан предположил, что основной причиной была неясная ситуация с обеспечением отоплением.

В связи с этим глава муниципия попросил, чтобы в детских садах и школах было тепло, и потребовал не допускать экономии на детском здоровье.

– Дети должны чувствовать себя комфортно в классе, иметь возможность эффективно работать, а не сидеть в перчатках и шапках. Тем не менее, я возмущён тем, что школьникам теперь придётся восполнять уроки, потерянные на прошлой неделе. Детям придётся заниматься по расширенной программе. В связи с этим предлагаю тем, кто работает в правительстве, в знак солидарности придерживаться того же графика, что и дети, – высказался Чебан.

Генпримар выразил уверенность в том, что сотрудникам правительства тоже есть что восполнить в эти дополнительные часы.

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