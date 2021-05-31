Чебан: Поздравляю учеников с окончанием учебного года, учителям – огромная благодарность за тяжёлый труд

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Сегодня, 31 мая, когда в школах страны проходит “последний звонок”, генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил всех учеников с окончанием учебного года.

– Сегодня – “последний звонок”, и каждый раз в этот особенный день, будучи родителями или бабушками и дедушками, мы испытываем эмоции. Поздравляю учеников с окончанием учебного года, я знаю, как долго они ждали этих каникул. Желаю им весело провести лето. В этом году ребята смогут отдохнуть в лагерях муниципия. Тем, кто сдает экзамен на степень бакалавра, я желаю успеха, – сказал Чебан на сегодняшнем заседании примарии.

Глава столицы также выразил благодарность всем педагогам, которые, несмотря на сложный год из-за пандемии, смогли обучать детей дистанционно.

– Дорогие учителя, вы – сильные, вы смогли мобилизоваться, смогли преподавать на расстоянии, но при этом оставались рядом с учениками. Вы не жаловались, хотя вам было сложно. Спасибо за вашу самоотдачу, за вашу любовь к нашим детям. У нас лучшие учителя. Искренняя признательность каждому из вас, благодарю вас от всего сердца, – подчеркнул Ион Чебан.

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