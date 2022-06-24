Чебан поздравил Молдову и власти с обретением статуса кандидата в ЕС

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Генеральный примар Ион Чебан поздравил Республику Молдова, граждан и власти с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Он отметил, что отныне не будет никаких оправданий для отсрочки реформ, в которых нуждается Республика Молдова.

Я имею в виду реформы в сфере юстиции и укрепления действительно независимой судебной системы. Мы хотим настоящей борьбы с коррупцией, а не имитации этого процесса. Мы ожидаем подлинной децентрализации, как финансовой, так и структурной, в местных публичных администрациях. Также необходимо обеспечить автономию органов местного самоуправления – ведь это двигатель местного развития, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что центральные и местные органы публичной власти должны работать над улучшением качества жизни населения в Республике Молдова.

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