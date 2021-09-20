Чебан поздравил Будешты с храмовым праздником: Все пригородные населенные пункты должны развиваться

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил жителей Будешт с храмовым праздником. Он рассказал, что накануне в Будештах был открыт новый тротуар, на который примария муниципия в этом году выделила 2 миллиона 800 леев. Речь идет о капитальном ремонте тротуаров, прилегающих к центральным улицам Бэлцата и Кишиневская.

Градоначальник отметил, что в этом году примария выделила средства для создания лучшей инфраструктуры, а также реализации других проектов в пригородах Кишинева. Кроме того, в этом году специально для пригородов было закуплено 58 автобусов, а с прошлой недели начался ремонт подъездных дорог к населенным пунктам.

– Уже два года примария Кишинева вкладывает рекордные суммы средств в развитие пригородных населенных пунктов. Жители Кишинева заслуживают лучших условий жизни. Я хочу, чтобы развивались все населенные пункты, входящие в состав муниципалитета, – подчеркнул Ион Чебан.

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