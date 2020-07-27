Чебан потребовал решить вопрос с передвижением велосипедистов в парках: Необходимо отделить их от пешеходов

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В примарии Кишинева будет создана рабочая группа по организации движения велосипедистов в столичных парках. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан после того, как вчера в парке «Долина роз» от наезда велосипедиста пострадал ребенок.

– Опасный случай произошел вчера в столичном парке, где пострадал ребенок. К сожалению, подобные ситуации уже случались из-за того, что некоторые велосипедисты устраивают гонки. Хочу, чтобы группа ответственных лиц выехала в парки, и на месте увидела, как можно решить эту проблему: где можно, а где нельзя ездить велосипедам, где можно использовать отдельную полосу для движения. А тех, кто движется с высокой скоростью, нужно предупреждать и наказывать, – подчеркнул Чебан.

Ранее градоначальник говорил, что в столице будет обустроено как можно больше велосипедных дорожек. В настоящее время идет процесс разработки Плана устойчивой городской мобильности. Работы ведутся совместно с ПРООН в Молдове в рамках проекта Green City Lab.

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