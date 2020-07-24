Чебан потребовал привести в порядок въезды в Кишинев: Должно быть видно, что приехал в столицу!

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У хорошего хозяина чисто не только в доме, но и у ворот. Об этом генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил в ходе пятничного заседания с преторами секторов. Он потребовал, чтобы они привели в порядок въезды в Кишинев, находящиеся в их ведении.

– Каждый должен быть прибран и благоустроен, чтобы было видно, что ты въезжаешь в столицу страны. Чтобы привести в порядок архитектурные надписи с названием города, не нужны большие затраты. Кроме того, необходимо благоустроить территорию вокруг них, – сказал Чебан.

Он также отметил, что преторы должны заботиться и о благоустройстве дворов домов, зеленых зон и прочих территорий вне главных улиц сектора.

– Не забывайте, что в секторах есть не только бульвары и главные улицы, но и дворы домов. В домах на второстепенных улицах также живут люди, и у всех должны быть равные и хорошие условия для жизни, – подчеркнул Ион Чебан.

Он также напомнил, что лично проверяет ход работ в каждом секторе. Кроме того, создана специальная группа для проверки качества и оперативности.

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