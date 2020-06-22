Чебан потребовал от преторов предоставить доклады о текущей деятельности: Лично проинспектирую каждый сектор!

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Столичные преторы к концу недели предоставят отчеты и планы действий на последующий период по требованию генерального примара Иона Чебана.

– Я и далее хочу видеть порядок и чистоту на улицах и во дворах многоквартирных домов. Лично проинспектирую каждый сектор и посмотрю, как преторы управляют делами. Прошу приступить к действиям незамедлительно, начиная от покоса травы и заканчивая эвакуацией неавторизованных киосков, хаотично размещенных рекламных щитов, состоянием дорог и текущим ремонтом, – сказал генпримар.

Он также потребовал, чтобы обращения, зарегистрированные на сайте eu.chisinau.md, были взяты под контроль ответственными лицами, и каждая проблема была решена.

– В большинстве случаев эти обращения требуют не финансовых средств, а внимательного отношения со стороны ответственных лиц и правильного управления ситуацией. Каждый претор отвечает за свою область, и я требую от них контроля и действий, – подчеркнул Ион Чебан.

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