Чебан потребовал опровержения лжи о завышенной стоимости закупок, производимых примарией

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Генеральный примар муниципия рассказал о встрече с активисткой Аллой Ревенко, которая в эфире телепередачи заявила, что игровые элементы, установленные на аллее “Мирча чел Бэтрын”, были приобретены примарией по завышенной цене.

Градоначальник напомнил, что попросил Ревенко прийти на встречу с ним вместе с экономическим агентом, который предложил бы более низкие цены на этот товар. Однако экономический агент не пришёл.

Госпожа Ревенко представила несколько бумаг, которые ничего не доказывают – ни печати, ни подписей, а её заявления основывались лишь на анализе рынка. Не были приняты во внимание ни сертификаты качества, ни доставка и установка этих элементов. Кроме того, показанные публично Аллой Ревенко материалы не соответствовали спецификации тендера. На вопрос, знакома ли она со всем процессом, госпожа Ревенко ответила утвердительно. Однако я обнаружил, что она абсолютно ничего не знает о процедуре. Ей объяснили, что все процедуры прошли на законных основаниях, при этом учтены все возникшие условия и факторы. Эти документы есть и могут быть проанализированы, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар потребовал опровержения безосновательно выдвинутых обвинений, справедливо заметив, что подобные заявления необходимо подкреплять доказательствами. Также он потребовал опровержения от всех СМИ, написавших об этом случае однобоко и предвзято.

Товары на рынке могут быть разнообразными, у них могут быть разные цены, но муниципалитет оперирует официальными данными, и каждый имеет право участвовать в аукционах, которые проводятся онлайн. То, что не все имеют сертификаты качества и не участвуют – их проблема. Прошу опровергнуть информацию. Люди должны знать правду, – подчеркнул примар.

Чебан заметил, что примария муниципия сегодня является одним из самых транспарентных учреждений, единственным в стране, в котором большая часть покупок, стоимость которых выше 80 тысяч леев, осуществляется в электронном виде. Проводятся земельные и торговые тендеры, публикуются бюджеты, планы и финансовые отчёты.

Да, нам всё ещё предстоит много работы для обеспечения транспарентности, как мы все хотим, чтобы побороть коррупцию и обеспечить качественные услуги населению. И мы продолжим это делать! – подытожил Ион Чебан.

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