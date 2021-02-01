Чебан потребовал наказать виновных в задержке зарплат дидактическим кадрам

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Генеральный примар потребовал объяснений на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

– Недопустимо, чтобы зарплаты дидактическим кадрам задерживались. Требую, чтобы все виновные в этом были привлечены к ответственности, – сказал Ион Чебан.

Временно исполняющий обязанности Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой пояснил, что задержка произошла из-за запоздалого внесения в систему данных бухгалтерского учёта.

– Я потребовал объяснений по этому поводу от ответственных в рамках претур, – добавил Павалой, пишет moldpres.md.

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