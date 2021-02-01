Чебан потребовал найти и наказать “героев”, разъезжавших по газону в центре столицы

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Генеральный примар на сегодняшнем заседании муниципальных служб возмутился тому, что накануне некие граждане на машине ездили по зелёной зоне и тротуарам на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

Есть так называемые “джентльмены”, которые привыкли заезжать на тракторе на газон, ездить по тротуарам и зелёной зоне на улицах Пушкина и Бодони. Прошу найти управу на этих отважных “героев”. Судя по колёсам, это не маленький автомобиль, вероятно, опять же Porsche – “достойных” и “серьёзных” людей, которые при необходимости заедут и на лестницу примарии. Интересно, дома они так же делают? – возмутился Ион Чебан.

Глава муниципия попросил ответственных лиц идентифицировать нарушителей по видеокамерам и наказать по закону. Он также добавил, что все, кто портит городское имущество, понесут за это наказание.

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