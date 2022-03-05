Чебан: Поток беженцев из Украины растёт. Всего на Moldexpo было зарегистрировано 9527 человек

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл сегодня оперативное заседание глав служб примарии в Центре распределения и размещения на Moldexpo. Были подведены итоги прошедших суток и определены дальнейшие действия.

По словам градоначальника, каждый день во всех открытых центрах для беженцев находятся представители примарии Кишинёва, которые отвечают за регистрацию, размещение, консультирование, распределение в другие центры, транспортировку беженцев и предоставление средств первой необходимости.

Поток беженцев из Украины растёт с каждым днем. Только за последние 24 часа через Центр распределения и размещения на Moldexpo прошло 2035 беженцев, в том числе 745 детей, – сказал Чебан.

Всего, по словам генпримара, с 24 февраля по сегодняшний день в Центре было зарегистрировано 9527 беженцев, в том числе 3253 ребёнка. Примария Кишинёва вместе с разными партнёрами определила и обустроила 44 пункта для размещения беженцев в муниципии.

Генпримар уточнил, что беженцы не будут размещаться в учебных заведениях столицы. Школы и детские сады в Кишинёве работают в обычном режиме.

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