Чебан: Пострадавшие от ливня семьи будут временно размещены в муниципальном центре для беженцев

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Сегодня утром генеральный примар муниципия Ион Чебан встретился с жильцами многоквартирного дома по адресу улица Браништий, 5/6 в секторе Рышкановка, чьи квартиры серьёзно пострадали от урагана, прошедшего на прошлой неделе.

Речь идёт о 15 квартирах и центре для детей с проблемами здоровья, расположенном в подвале дома.

– Мы договорились, что люди, которым негде жить, будут временно размещены в муниципальном центре для беженцев в секторе Рышкановка. В то же время мы отремонтируем квартиры, которые сильно пострадали, а вода достигла уровня 2-х метров. Мы не можем оставить эти семьи, так как им действительно нужна помощь, – сказал Чебан.

Предполагаемая сумма ущерба из-за прошедшего 9 августа урагана составляет 20 миллионов леев.

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