Чебан посетил свалку в Цынцэренах, охваченную пожаром: Процесс тушения сложный, но работа продвигается

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня село Цынцэрены Новоаненского района в связи с пожаром, вспыхнувшим на полигоне с твердыми бытовыми отходами. Градоначальник принял участие во встрече с министром внутренних дел Павлом Войку, главой Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаилом Харабаджиу, а также ответственными лицами муниципальных служб и примаром коммуны.

Ион Чебан отметил, что ответственные лица примарии Кишинева вместе с представителями ГИЧС предпринимают все необходимые меры. На месте работают спецтехника и бульдозеры, которые накрывают источник пожара землей. Кроме того, дополнительно была привезена необходимая техника.

– Процесс тушения пожара на мусорной свалке сложный, но работа продвигается. К тому же мы ищем способы освещения территории, чтобы можно было работать ночью, – отметил он.

После заседания Ион Чебан и Павел Войку отправились на сам полигон, где поговорили с людьми, недовольными происходящим. Генпримар объяснил им, что ответственные лица делают всё возможное, чтобы урегулировать ситуацию.

Также Чебан попросил Войку инициировать служебное расследование для всестороннего изучения ситуации и обстоятельств, касающихся как муниципальных подразделений, так и лиц, ответственных за тушение пожара.

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