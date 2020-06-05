Чебан: Посещение кладбищ на Радоницу опасно для всех

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В связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Кишиневе Ион Чебан настоял на срочном созыве чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Генеральный примар Кишинева выразил надежду на то, что в субботу утром на заседании будет принято правильное решение – оставить все кладбища в муниципии закрытыми.

Чебан отметил, что в условиях, когда число заболевших в стране ежедневно растет, столпотворение людей на кладбищах в Поминальные дни может только усугубить ситуацию.

– Только на кладбище “Дойна” находится около 290 тысяч захоронений. Даже из расчета 1 человека, посетившего 1 могилу, да еще если компании из нескольких человек сядут помянуть, выпить и закусить, то создастся очень опасная для всех нас ситуация. Поэтому Чрезвычайная национальная комиссия решила приостановить транспорт на эти дни. По моему мнению, это правильно. Я считаю, что кладбища на эти дни вообще надо закрыть, – отметил Ион Чебан.

Накануне глава муниципия призвал всех жителей Кишинева не идти на кладбища на Радоницу из-за повышенного риска заражения коронавирусом.