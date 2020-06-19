Чебан попросил у нацкомиссии позволить работу общественного транспорта в выходные

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Решение о сокращении графика работы общественного транспорта Кишинева в будние дни, которое действовало в понедельник, но затем было отменено, принималось коллегиально, с учетом рекомендаций врачей и центральной власти. Об этом в ходе передачи ACCES DIRECT на телеканале NTV Moldova заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что, когда в первый день выяснилось, что это ограничение спровоцировало еще большее скопление людей, он тут же обратился к муниципальной комиссии по общественному здоровью с просьбой отменить его.

– Также я направил в Национальную чрезвычайную комиссию по общественному здоровью запрос о запуске, хотя бы частичном, общественного транспорта в Кишиневе на выходные. Но мы должны понимать, что число новых случаев заболевания коронавирусом очень большое, а Кишинев – самый густонаселенный город. При этом меры по защите соблюдают не все, а врачам всё труднее справляться с ситуацией, – заметил Чебан.

Градоначальник в очередной раз призвал граждан быть ответственными и учитывать все меры защиты, рекомендованные властями и специалистами, так как от этого зависит, насколько быстро Кишинев и вся страна преодолеют кризис.

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