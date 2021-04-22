Чебан попросил центральные власти отдать Кишиневу Республиканский стадион: Его судьбу должны решить кишиневцы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан направил сегодня в парламент, президентуру, правительство и Агентство публичной собственности письмо с просьбой о передаче Республиканского стадиона, ныне являющегося государственной собственностью, в собственность муниципия Кишинев.

По словам градоначальника, эта тема вызывает большой общественный интерес, а сам объект является национальной ценностью для многих поколений жителей Молдовы.

– Сразу после передачи стадиона в собственность муниципия будут организованы широкие общенациональные дебаты, а впоследствии и конкурс проектов по обустройству данного объекта, с привлечением национальных и международных экспертов, представителей гражданского общества и всех граждан, заинтересованных в участии. Дальнейшую судьбу данного объекта должны определить жители Кишинева, – заявил Чебан.

Он также попросил задействовать все государственные учреждения для решения вопроса в сроки, которые позволили бы местным публичным властям провести общественные обсуждения и инициировать планирование финансовых средств в бюджете Кишинева на 2022 год.

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