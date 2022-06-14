Чебан пообщался с сотрудниками «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями»: Благодаря им Кишинёв становится красивее!

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан побеседовал с работниками МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями».

Как отметил градоначальник, были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью компании и проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники. Чебан пообещал, что муниципалитет учтёт мнение каждого высказавшегося.

По словам генпримара, муниципалитет предлагает при внесении поправок в бюджет в июле нынешнего года предоставить дополнительные финансовые средства для повышения заработной платы работников этого мунпредприятия.

– Они приходят на работу рано утром, и в любую погоду занимаются благоустройством зелёных насаждений в городе. Благодарю сотрудников этого коммунального предприятия, с которыми нам удаётся делать город более зелёным, красивым и благоустроенным, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что за последнее время был обновлён автопарк мунпредприятия, что поспособствовало облегчению передвижения сотрудников компании по городу. Также было закуплено оборудование и новые единицы спецтехники, приобретена новая спецодежда.

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