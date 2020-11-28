Чебан показал тротуар, восстановленный после сноса незаконного магазина (ФОТО)

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Речь идёт о тротуаре на бульваре Штефана чел Маре, на отрезке между улицами Тигина и Армянская.

На днях здесь был демонтирован магазин, работавший незаконно на протяжении 2 лет. После вывоза остатков конструкции рабочие оперативно восстановили тротуар.

Я очень удивился тому, что сегодня на улице многие люди останавливали меня и говорили, что мы хорошо поступили. Это обязанность властей и наша работа, – заметил Ион Чебан.

Напомним, торговый павильон с 4 магазинами, находившийся на бывшей остановке общественного транспорта, продолжал работать, несмотря на то, что два года назад суд вынес решение об освобождении муниципальных площадей в связи с истечением срока аренды.

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