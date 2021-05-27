Чебан показал подготовку к предстоящему марафону вакцинации в Кишинёве (ФОТО)

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Подготовка к предстоящему марафону вакцинации от коронавируса в Кишинёве находится на последней стометровке. Дворец Республики уже оснастили всем необходимым. Мероприятие начнётся завтра в 09.00. Вакцинировать граждан будут до 22.00, во избежание столпотворения потоков будет несколько.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, вакцинироваться сможет любой желающий без предварительной регистрации. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

На марафоне будут доступны все имеющиеся на данный момент в наличии в стране вакцины от коронавируса. По необходимости запасы будут пополняться – за исключением вакцины Pfizer, её количество ограничено.

Марафон вакцинации организован примарией муниципия Кишинёв в партнёрстве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Он продлится три дня: 28, 29 и 30 мая, вакцинировать граждан в каждый из этих дней будут с 09.00 до 22.00.





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