Чебан показал на видео, как дезинфицируется Центральный рынок (ФОТО, ВИДЕО)

Чебан показал на видео, как дезинфицируется Центральный рынок (ФОТО, ВИДЕО)

Территория Центрального рынка тщательно дезинфицируется перед началом рабочего дня и после его окончания. Об этом на своей странице в соцсети пишет Ион Чебан.

Генеральный примар сообщил, что вчера рабочая группа примарии проинспектировала рынок вместе с администрацией предприятия. Продавцов и покупателей проинформировали о необходимости соблюдать рекомендации специалистов.

– Внезапные проверки будут проводиться периодически, а те, кто нарушат правила, будут жестко наказаны, – подчеркнул градоначальник.

Чебан также напомнил, что торговля вокруг рынков запрещена.

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