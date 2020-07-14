Чебан: Появившиеся в Кишиневе киоски – временные, авторизация действует до 31 октября

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Установленные недавно в столице киоски – это временные объекты, которые будут работать на протяжении теплого времени года. Их размещение было согласовано с муниципалитетом. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан, отвечая на сообщения горожан о появлении в городе новых киосков.

Он подчеркнул, что временная авторизация на размещение этих киосков, торгующих прохладительными напитками, выпечкой и мороженым, действует до 31 октября. К этому времени уже будет принят регламент по размещению в столице торговых точек, согласно которому места будут распределяться посредством аукциона.

Со своей стороны, вице-примар Инга Ионесий сообщила, что на сайте примарии опубликовано решение об осуществлении передвижной торговли в теплый период года с картой размещения этих торговых точек. Ознакомиться с этими документами может любой желающий.

– Кроме того, многие экономические агенты вынужденно не работали в период чрезвычайного положения, и мы позволили им временно осуществлять деятельность в парках и на центральных улицах. Но при этом количество торговых точек ограничено, они размещаются согласно разработанной схеме. Мы держим этот вопрос на контроле, ни один киоск не был установлен самовольно, – пояснила она.

Ионесий также отметила, что на данный момент разрабатывается регламент проведения аукционов для экономических агентов, желающих разместить свои торговые точки в городе. Количество мест будет ограничено. Что касается концепции уличной торговли в столицы, то она уже завершена и может быть представлена в мунсовете на следующей неделе.

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