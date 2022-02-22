Чебан: Подземный переход на улице Измаильской отремонтируют с помощью государственно-частного партнёрства

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Генеральный примар Ион Чебан гарантирует, что к концу срока его мандата все подземные переходы в столице будут восстановлены. Об этом он заявил в программе „În Profunzime” на Pro TV.

Он отметил, что большинство подземных переходов в Кишинёве никогда не ремонтировались и были в плачевном состоянии.

В районе Южного вокзала все 3 перехода были просто в ужасном состоянии, у Флакэры такая же картина. Практически отремонтированы два подземных перехода на Каля Ешилор, и один на улице Крянгэ вскоре будет завершён. Восстановлены переходы на улицах Теилор, Руссо, Дачия, Негруцци и другие. Что касается подземного перехода у торгового центра UNIC, то это единственный переход, который вошёл в проект государственно-частного партнёрства. Концепция была представлена членам муниципального совета, было проведено технико-экономическое исследование. Процедура государственно-частного партнёрства вскоре будет запущена, – подчеркнул генпримар.

Чебан заверил, что все подземные переходы, а их в Кишинёве насчитывается 20, будут отремонтированы. Кроме того, во всех переходах будет видеонаблюдение.

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