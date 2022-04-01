Чебан подвёл итоги деятельности Центра вакцинации: За год введено более 76 тыс. доз прививок от COVID-19

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Ион Чебан подвёл итоги деятельности Муниципального центра вакцинации от COVID-19 и мобильных пунктов в связи с прекращением их работы.

Как отметил градоначальник, за год деятельности Муниципального центра было введено более 76 тысяч доз прививок от COVID-19. В двух мобильных пунктах было привито более 48 тысяч человек: в автобусе – около 14 000 человек, а в троллейбусе – около 34 000 человек. Генпримар подчеркнул, что муниципий Кишинёв достиг самого высокого уровня вакцинации в республике – практически 70%.

– У нас самый высокий уровень вакцинации по стране. Официальные данные говорят о 50%, но, если учесть тех, кто был вакцинирован в Румынии и в других странах, этот показатель составляет 70%. Мы организовали лучшую инфраструктуру вакцинации в Кишинёве и Республике Молдова. Подобная модель была применена впервые, её высоко оценили ВОЗ и международные партнёры, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник вручил почётные дипломы специалистам, работавшим в Муниципальном центре вакцинации, и поблагодарил всех, кто находился на передовой в борьбе с пандемией.

– Я благодарю всех сотрудников территориальных медицинских ассоциаций, медсестёр, врачей, директоров больниц. Благодаря вам мы достигли такого показателя. Вы – наши герои, которые день и ночь спасали жизни и заботились о здоровье граждан, – сказал Ион Чебан.

В Муниципальном центре вакцинации было обустроено 6 пунктов с пропускной способностью 1200 человек в день.

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