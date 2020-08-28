Чебан: Подпорная стена на Буюканах восстановлена и соответствует всем техническим нормам

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Подпорная стена на строительной площадке на улице Н. Костин, 44/7 в секторе Буюканы полностью восстановлена. Она соответствует всем техническим нормам и обеспечивает безопасность проживающих поблизости жителей.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, расходы взял на себя экономический агент, который строит рядом жилой комплекс.

Строительная компания также взяла на себя компенсацию ущерба, нанесённого владельцам повреждённых автомобилей. Мы и в дальнейшем будем требовать ответственности и качества, чтобы никто не пострадал, – отметил градоначальник.

Напомним, прошедший в июне сильный ливень привёл к разрушению подпорной стены возле строительной площадки по вышеуказанному адресу. В результате инцидента были повреждены две машины.

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