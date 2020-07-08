Чебан подписал распоряжение об эвакуации незаконно установленных киосков перед рынком “Дельфин”

Чебан подписал распоряжение об эвакуации незаконно установленных киосков перед рынком “Дельфин”

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан подписал сегодня распоряжение об эвакуации киосков, незаконно установленных на тротуарах перед рынком “Дельфин”. 

В связи с появившимися слухами, а такжее недостоверной информации в СМИ, градоначальник заявил, что решение о закрытии рынка “Дельфин” принадлежит только администратору, так как это частная торговая единица. Муниципалитет только потребовал, чтобы экономический агент эвакуировал киоски, установленные незаконно на тротуарах перед рынком на улице Алба Юлия. В знак протеста экономический агент решил закрыть рынок, потребовав у предпринимателей завышенную оплату за аренду.

Ион Чебан также разъяснил ситуацию, связанную с цветочными ларьками возле рынка “Дельфин”. По его словам, согласно контракту, участок площадью 0,0366 га для обустройства временного цветочного рынка был передан в аренду ООО „AGROEUROMARKET” без права приватизации. Срок действия этого договора истек в мае 2016 года. В том же году был составлен акт, согласно которому было позволено временно разместить на этом месте, без права регистрации в кадастре, коммерческий центр из 20 киосков. Согласно контракту, арендатор обязан самостоятельно освободить участок по первому указанию примарии муниципия Кишинев, однако он отказался это выполнять.

– Примария не закрывает рынок из-за отсутствия дезинфектантов и других нарушений, связанных с COVID-19, как пишут в некоторых СМИ. Примария действует законно и наводит порядок во всех сферах, где были допущены нарушения, а некоторые экономические агенты злоупотребляли этим годами, – написал Чебан на своей странице в социальной сети. 

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