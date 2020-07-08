Чебан подписал распоряжение об эвакуации незаконно установленных киосков перед рынком “Дельфин”

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан подписал сегодня распоряжение об эвакуации киосков, незаконно установленных на тротуарах перед рынком “Дельфин”.

В связи с появившимися слухами, а такжее недостоверной информации в СМИ, градоначальник заявил, что решение о закрытии рынка “Дельфин” принадлежит только администратору, так как это частная торговая единица. Муниципалитет только потребовал, чтобы экономический агент эвакуировал киоски, установленные незаконно на тротуарах перед рынком на улице Алба Юлия. В знак протеста экономический агент решил закрыть рынок, потребовав у предпринимателей завышенную оплату за аренду.

Ион Чебан также разъяснил ситуацию, связанную с цветочными ларьками возле рынка “Дельфин”. По его словам, согласно контракту, участок площадью 0,0366 га для обустройства временного цветочного рынка был передан в аренду ООО „AGROEUROMARKET” без права приватизации. Срок действия этого договора истек в мае 2016 года. В том же году был составлен акт, согласно которому было позволено временно разместить на этом месте, без права регистрации в кадастре, коммерческий центр из 20 киосков. Согласно контракту, арендатор обязан самостоятельно освободить участок по первому указанию примарии муниципия Кишинев, однако он отказался это выполнять.

– Примария не закрывает рынок из-за отсутствия дезинфектантов и других нарушений, связанных с COVID-19, как пишут в некоторых СМИ. Примария действует законно и наводит порядок во всех сферах, где были допущены нарушения, а некоторые экономические агенты злоупотребляли этим годами, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

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