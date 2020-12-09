Чебан: Поддержу любого, кто разоблачит коррумпированного чиновника

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За последний год примария Кишинёва провела и реализовала ряд мероприятий и действий по противодействию коррупции.

Об этом заявил генеральный примар муниципия в связи с Международным днём борьбы с коррупцией, отмечаемым 9 декабря. Градоначальник отметил, что за прошедший год примария значительно продвинулась в сфере электронного документооборота, в обеспечении прозрачности в проведении конкурсов и во всей деятельности, наладила эффективное сотрудничество с НАЦ и другими антикоррупционными организациями, а также сделала многое другое в данной области.

Тем не менее, существует ещё много проблем на уровне примарии Кишинёва во всех сферах: образование, транспорт, дороги, экономика, архитектура, а также в претурах и других муниципальных подразделениях. Есть ещё много проблем, но мы продолжаем бороться. Я лично поддержу любого, кто разоблачит коррумпированного чиновника! – заверил Чебан.

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