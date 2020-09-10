Чебан поблагодарил посла Китая за помощь в борьбе с COVID-19

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан встретился с Послом Китайской Народной Республики в РМ Чжаном Инхуном.

Градоначальник поблагодарил посла за поддержку и помощь, оказываемые муниципалитету в борьбе с инфекцией COVID-19, и отметил, что примария Кишинёва высоко ценит эту отзывчивость.

Также я обратился с просьбой организовать онлайн-тренинги и семинары с участием медицинских экспертов и эпидемиологов для передачи столичным врачам опыта управления, контроля и лечения инфекции COVID-19, – добавил он.

Чебан отметил, что существуют и другие проекты, которые можно было бы реализовать в Кишинёве совместно с Посольством Китайской Народной Республики.

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