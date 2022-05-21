Чебан по случаю 3-летия Муниципального молодёжного центра: Мы решили увеличить бюджет для молодёжи с 300 тысяч до 3 миллионов леев

0

Муниципальному молодёжному центру Кишинёва исполнилось 3 года. По этому случаю генеральный примар Ион Чебан вручил молодым людям дипломы и поблагодарил их за гражданскую активность. Глава столицы отметил, что за три года совместной работы удалось развить предоставление различных услуг.

– Я рад, что число молодых людей, желающих войти в нашу семью, значительно выросло. Мы решили увеличить бюджет для молодёжи с 300 тысяч леев до 3 миллионов леев, и в результате мы сможем открыть молодёжные центры во всех секторах столицы, а также привлечь молодёжь из пригородов. Работа в этом направлении сейчас ведётся, – отметил Чебан.

Генпримар также добавил, что молодые люди были очень активны во время кризиса с беженцами. Они с большой самоотдачей участвуют в проектах, инициированных примарией Кишинёва.

– Нам удалось заключить партнерство с ЮНИСЕФ в Молдове, который сегодня поддерживает нас в оснащении новых молодежных центров, а также в регистрации и привлечении молодых беженцев. Я пожелал дальнейших успехов нашей воодушевлённой, целеустремлённой и смелой молодёжи, – подчеркнул Ион Чебан.

Муниципальный молодёжный центр Кишинёва предоставляет комплекс общественных услуг для всех категорий молодёжи (в возрасте от 14 до 35 лет), включая информацию, рекомендации, консультации и обучение, способствуя социальной и профессиональной интеграции молодых людей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.