Чебан: По пригородным пассажирским маршрутам будет распределено 58 автобусов

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Первые 4 автобуса с пробегом из Норвегии из 18, прибывших в Кишинёв, будут поставлены на маршруты в пригороды. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

Сегодня автобусы ходят по маршрутам №2 (г. Крикова), №11 (г. Дурлешты), №16 (г. Ватра) и №39 (ком. Бубуечь).

Градоначальник попросил проанализировать ситуацию во всех пригородах и направить транспортные единицы в населённые пункты, где наиболее остро стоит проблема отсутствия общественного транспорта.

Этот вопрос будет дополнительно обсуждён с примарами пригородов, а при необходимости автобусные маршруты будут расширены или даже изменены. Мы хотим в достаточной мере покрыть потребность в общественном транспорте в пригородах, – отметил Ион Чебан.

Также в Кишинёв из Нидерландов прибудут ещё 40 автобусов VDL. Таким образом, всего по пригородам распределят 58 автобусов.

Кроме того, до конца года в Кишинёв будут доставлены 100 новых автобусов ISUZU.

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