Чебан: План обустройства территории – важный документ, он будет лежать в основе развития Кишинёва

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Над Планом обустройства территории и Стратегией социально-экономического развития Кишинёва, которая является первым этапом плана, работа ведётся с июня 2020 года. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, Кишинёву необходим Стратегический план развития – План обустройства территории.

Это первый шаг в определении видения и основ развития – социального, экономического, экологического и демографического. Мы намерены определить всё, что важно для развития сообщества, для экономического роста и повышения качества жизни жителей муниципия, – отметил Чебан.

Генпримар добавил, что параллельно должны быть выработаны спецификации для разработки Генерального градостроительного плана города.

Кишинёв – это столица, поэтому мы должны иметь очень чёткое видение того, каким мы хотим видеть город спустя много лет. От качества этих документов зависит, как будут встраиваться все муниципальные программы с учётом их сложности. Всё это есть в стратегическом документе по территориальному развитию, – уточнил Чебан.

Стоит отметить, что специалисты московских компаний Master’s Plan и Cushman & Wakefield бесплатно помогают муниципалитету в разработке Плана обустройства территории и Стратегии социально-экономического развития. Специалисты работают с Муниципальным комитетом по надзору, в который входят различные эксперты и местные чиновники.

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