Чебан: Первые 60 новых автобусов могут появиться в Кишиневе уже через полгода

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Сегодня будут опубликованы технические условия, касающиеся покупки 100 автобусов для Кишинева. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар муниципия Ион Чебан.

Так, он рассказал, что предполагается доставить 100 автобусов в течение 9 месяцев, однако первые 60 поступят в столицу через 6 месяцев. Отсчет срока начнется после завершения тендера.

– Документ был подписан членами рабочей группы, ответственными за запуск тендера на покупку автобусов. В рабочую группу входили члены исполнительной власти, специалисты в этой области. Они проделали большую работу, за что я им благодарен, – сказал примар.

Чебан также особо отметил, что на заседаниях рабочей группы присутствовал эксперт из НАЦ, а технические условия были согласованы с Агентством по государственным закупкам.

– Это важный проект, который нам удалось реализовать совместным усилиями. Жители муниципия уже много лет ждут нового транспорта, и я рад, что вскоре это наконец осуществится, – сказал градоначальник.

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