Чебан – ПДС: Вы боретесь не с пандемией, а с собственным народом!

Генеральный примар Кишинёва отмечает, что муниципальные власти готовы к новой волне пандемии, тогда как центральное руководство бездействует.
– Что сделали профильное министерство и правительство с начала пандемии и до сих пор? Угрожаете протестами и вызываете людей “на ковёр”? Это не борьба с пандемией, а борьба с собственным народом! – отметил он.
Ранее Ион Чебан заявил, что муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии