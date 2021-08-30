Чебан – ПДС: Вы боретесь не с пандемией, а с собственным народом!

Чебан – ПДС: Вы боретесь не с пандемией, а с собственным народом!
Генеральный примар Кишинёва отмечает, что муниципальные власти готовы к новой волне пандемии, тогда как центральное руководство бездействует.  

– Что сделали профильное министерство и правительство с начала пандемии и до сих пор? Угрожаете протестами и вызываете людей “на ковёр”? Это не борьба с пандемией, а борьба с собственным народом! – отметил он. 

Ранее Ион Чебан заявил, что муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве. 

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