Чебан – партиям, вошедшим в новый парламент: Ждём действий по подписанной вами декларации

0

Партии, вошедшие в парламент, ранее подписали публичную декларацию, выдвинутую CALM, о децентрализации местных публичных властей.

В документе содержатся следующие обязательства: прямое отчисление в местные бюджеты налога на прибыль юридических лиц (IVPJ), взимаемого на соответствующей территории, в размере: не менее 10% для бюджетов муниципиев Кишинёв и Бельцы, не менее 15% в бюджеты муниципиев и райцентров, не менее 50% в бюджеты городов и сёл (коммун); увеличение отчислений от налога на прибыль физических лиц (IVPF) для городов и муниципиев с 50% до минимум 75%; обеспечение права муниципальных властей на собственный персонал и политику вознаграждения; ускорение процесса разграничения, регистрации и оценки муниципальной/местной собственности; деполитизация национальных инвестиционных фондов и их распределение в соответствии с объективными критериями, а также создание национального фонда для покрытия взносов на крупные инфраструктурные проекты, выигранные местной администрацией; снижение административного, судебного и политического контроля над местными властями. Теперь, по словам генпримара Кишинёва Иона Чебана, представители местных публичных администраций и простые люди ждут результатов.

Вместе с примарами со всей страны мы рассчитываем на выполнение обязательств, взятых на себя депутатами, так как это существенно поможет добиться ещё больших результатов во всех сферах. Должен начаться прогресс! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Сегодня, 26 июля, новый Парламент Республики Молдова провёл первое заседание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.