Чебан отзовет разрешение на летнюю уличную торговлю в Кишиневе: Нам сразу сели на голову!

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан возмущен тем, что за последние несколько дней в городе, в том числе в парках, вновь появились торговые киоски. Как он заявил в ходе оперативного заседания муниципальных служб, мотивом для этого обозначается то, что якобы “примар разрешил”, однако авторизации на установку большинства из этих точек на самом деле нет.

– В связи с этим возникает вопрос – кто позволил установку этих будок? Ранее было четко обозначено, что ответственные за этот вопрос преторы секторов, а координаторы – вице-примары Инга Ионесий и Виктор Киронда. Я согласился дать разрешение на уличную торговлю, но меня заверили, что она будет правильно и грамотно организована. Я подписал распоряжение на этот счет, и уже в первую неделю нам сели на голову, – решили, что снова можно “идти по беспределу”. Мы убрали более 300 будок не для того, чтобы на улицах тут же появились такие же, – заявил градоначальник

В связи с этим Ион Чебан решил отозвать свое разрешение на осуществление уличной торговли в теплое время года. Также он потребовал в течение двух дней убрать все киоски, появившиеся за последние несколько дней, а преторов и вице-примаров обязал держать этот вопрос на строгом контроле.

Напомним, ранее генпримар Кишинева подписал разрешение на осуществление мобильной уличной торговли мороженым, безалкогольными напитками и выпечкой с обязательным строгим соблюдением мер по предотвращению и недопущению распространения инфекции COVID-19.

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