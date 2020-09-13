Чебан: Ответственные за некачественные работы в Кишиневе понесут наказание согласно закону

Чебан: Ответственные за некачественные работы в Кишиневе понесут наказание согласно закону

Накануне генеральный примар осмотрел ряд строительных площадок в столице и констатировал, что некоторые работы выполнены с нарушениями. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Чебан отметил, что практически в каждом секторе ведутся работы на нескольких объектах – они восстанавливаются или реконструируются. Некоторые парки, скверы или улицы будут сданы в эксплуатацию к Храмовому празднику города.

– Рабочая группа, созданная для мониторинга строительных площадок, оценит качество работ, и если будет доказано, что некоторые были сделаны “спустя рукава”, мы примем меры в соответствии с законом. Мы хотим, чтобы наша столица была чистой и благоустроенной, и мы работаем в этом направлении. При этом во главе угла должно быть обеспечение высокого качества этих работ, – подчеркнул градоначальник.

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