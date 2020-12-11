Чебан: Отремонтированным для двух лицеев на Ботанике стадионом смогут пользоваться и местные жители

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В секторе Ботаника продолжаются работы по реконструкции стадиона, которым будут пользоваться около 3 000 учеников лицеев “Михай Греку” и “Николае Йорга”.

Работы начались месяц назад, сейчас обустраивается основание стадиона. Также по периметру спортивной площадки установили столбы для ночного освещения.

Как сообщил Ион Чебан, завершающий этап работ, проведение которых обеспечит Федерация футбола Молдовы, предполагает укладку искусственного газона.

Уточняю, что для защиты стадиона вокруг него будет установлено ограждение. Тем не менее, у жителей будет доступ к спортивной площадке для бега или занятия другими видами спорта, – заявил генпримар.

Напомним, примария Кишинёва приступила к капитальному ремонту шести футбольных площадок в следующих образовательных учреждениях столицы: лицей “Гаудеамус”, “Михай Витязул”, “Николае Йорга”, “Георге Кэлинеску”, “Николай Гоголь” и лицей “Ливиу Деляну”. Также ведутся работы по благоустройству стадионов трёх лицеев.

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