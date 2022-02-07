Чебан опроверг информацию об обысках в больнице «Святая Троица»: Центральные власти не только некомпетентные, но и лживые

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Прокуратура распространила ложную информацию о том, что в муниципальной больнице «Святая Троица» якобы проводятся обыски по делу о нарушениях в выдаче сертификатов о вакцинации. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, заявив, что никаких обысков в больнице не было и нет, все замдиректора находятся на своих рабочих местах.

– У больницы «Святая Троица» нет компетенций делать то, о чем пишут аффилированные центральным властям СМИ и сами центральные власти. Прошу прессу не тиражировать ложь, распространяемую с пятого этажа госканцелярии, откуда дают указания, кому и что публиковать. Передаю привет этим властям, которые не только вопиюще безответственные и некомпетентные, но и лживые, – заявил градоначальник.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что правоохранители провели обыски в домах и кабинетах трёх сотрудников больницы «Святая Троица» (замдиректора и двух медсестер) в связи с незаконной выдачей на протяжении 2021 года сертификатов о вакцинации.

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