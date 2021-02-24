Чебан: Около 8 тысяч человек приняли участие в опросе по пригородам

0

За четыре дня, прошедшие с момента запуска сайта suburbii.chisinau.md, на нём проголосовало около 8 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Будешты, Крикова, Кодру, Колоница, Дурлешты, Гратиешты, Ставчены, Вадул-луй-Водэ, Ватра – жители этих населённых пунктов массово голосуют за общественный транспорт до Кишинёва (туда и обратно). Эта проблема очень острая, особенно в условиях пандемии, – отметил генпримар.

На втором месте в списке предпочтений жителей пригородов – ремонт подъездных дорог к населенным пунктам, затем следуют ремонт школ и детских садов, а также водоснабжение и канализация.

Напомним, что до 7 марта граждане могут посредством сайта suburbii.chisinau.md обозначить то, в чём больше всего нуждается их пригород.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.