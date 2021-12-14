Чебан: Одной лаборатории Минздрава для ПЦР-тестов за 300 леев недостаточно

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На данный момент в Кишинёве работает всего одна лаборатория Минздрава, в которой можно делать ПЦР-тесты на COVID-19 за 300 леев.

При этом люди вынуждены приходить ночью и стоять в очереди, потому что анализы сдаются всего два часа утром, с понедельника по пятницу.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан выразил возмущение таким положением дел, особенно в связи с тем, что во многих европейских странах сейчас помимо сертификата о вакцинации от COVID-19 требуют пройти и ПЦР-тест, поэтому потребность в этих лабораторных исследованиях возросла.

В этой ситуации люди вынуждены обращаться за подобным тестом в частные лаборатории, где цена составляет 750-800 леев. Отсюда следует, что мы «субсидируем» деятельность частных медицинских лабораторий, а имеющееся у нас медицинское оборудование и ресурсы не используются, – заявил градоначальник.

Ион Чебан отметил, что отправил в правительство и Минздрав письмо с просьбой прояснить ситуацию, но пока не получил ответа.

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