Чебан: Очистка русла реки Бык продолжается, первые изменения уже видны

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Очистка русла реки Бык идет полным ходом, и разницу уже можно заметить невооруженным взглядом. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что после работ русло реки станет собирать гораздо больше дождевой воды. На их проведение предусмотрено 2 месяца. За это время будет извлечен ил, почищены зеленые насаждения вокруг. Сейчас муниципалитет изыскивает средства для проведения второго этапа очистки – на это необходимо 34 миллиона леев, – и проектирования третьего этапа.

– Хочу, чтобы вы знали, что работа идет. Уже сегодня русло реки выглядит совершенно иначе, чем неделю назад. Надеюсь, что после ремонта улицы Албишоара, который включает в себя замену подземных коммуникаций и восстановление тротуара, эта зона станет очень комфортной. При обычных дождях затоплений быть не должно, – уточнил Чебан.

Общая стоимость проекта составляет 3,5 млн. леев. На эти средства будут очищены более 2 км русла реки. Деньги предусмотрены в муниципальном бюджете.

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