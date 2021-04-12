Чебан: Очередной незаконный баннер будет снесён

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На торговом центре в секторе Рышкановка появилась новая вывеска.

По словам генерального примара Иона Чебана, магазин не согласовывал рекламу с Управлением архитектуры, а размещение баннера на фасаде здания не согласовывалось с отделом рекламы.

Сегодня претура издаст предписание о сносе несанкционированных рекламных устройств. Если экономический агент этому требованию не подчинится, то будет издано распоряжение об эвакуации, – отметил Ион Чебан.

Генпримар попросил ответственных лиц посетить данный центр и прояснить ситуацию.

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