Чебан обсудил с примаром 3 сектора Бухареста дальнейшее сотрудничество двух столиц

Чебан обсудил с примаром 3 сектора Бухареста дальнейшее сотрудничество двух столиц

Ион Чебан встретился сегодня в Бухаресте с примаром 3 сектора Робертом Сорином Негоицэ.

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, состоялась очень хорошая беседа по различным вопросам.

– Нам предстоит многому научиться и многое перенять для Кишинёва. В дальнейшем мы планируем реализовать инфраструктурные проекты в столичном секторе Ботаника при поддержке примарии 3 сектора, и в связи с этим мы обсудили сотрудничество и подписание Соглашения, – отметил Чебан.

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