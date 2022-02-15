Чебан обсудил с примаром 3 сектора Бухареста дальнейшее сотрудничество двух столиц

0

Ион Чебан встретился сегодня в Бухаресте с примаром 3 сектора Робертом Сорином Негоицэ.

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, состоялась очень хорошая беседа по различным вопросам.

– Нам предстоит многому научиться и многое перенять для Кишинёва. В дальнейшем мы планируем реализовать инфраструктурные проекты в столичном секторе Ботаника при поддержке примарии 3 сектора, и в связи с этим мы обсудили сотрудничество и подписание Соглашения, – отметил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.